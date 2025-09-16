Скончался вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас

Заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас ушёл из жизни на 87-м году. Об этом сообщил президент страны Мигель Диас-Канель на своей странице в социальной сети Х, доступ к которой в России ограничен.

С 1980 по 2000 год Рикардо Кабрисас руководил министерством внешней торговли Кубы. В период с 2008 по 2019 год он занимал пост вице-председателя совета министров. Кроме того, с 2016 по 2018 год Кабрисас работал министром экономики и планирования.

«Очень печальная новость – смерть дорогого товарища Рикардо Кабрисаса Руиса, примерного человека, который посвятил всю свою жизнь революции», – написал Диас-Канель.

Причины ухода из жизни Кабрисаса он не уточнил.

