СКР: фигурант дела об убийстве генерала Москалика признал вину

Подозреваемый в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Ярослава Москалика признал вину в совершении преступления, передает ТАСС. По информации издания, Игнату Кузину предъявили обвинение в совершении террористического акта.

По информации следствия, Кузин признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). За убийство военачальника мужчине пообещали $18 тыс.

В сентябре 2023 года обвиняемый прибыл в Россию, где обосновался в московском регионе, ожидая указаний от своего куратора.

В середине 2024 года после получения информации о генерале Москалике как потенциальной цели теракта, Кузин начал собирать необходимые сведений о нем. Для этого в ноябре он заселился в арендованной квартире в подъезде дома пострадавшего в Балашихе, откуда вел наблюдение за перемещениями и распорядком дня генерала.

Кузин также приобрел автомобиль, который припарковал за месяц до совершения преступления у подъезда дома.

Следствие продолжает выяснять все детали вербовки и подготовительных мероприятий, связанных с этим преступлением. В настоящее время задержанный дает показания, а материалы дела переданы прокурору для дальнейшего расследования и предъявления окончательных обвинений.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство генерала Ярослава Москалика.