Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика

Глава Белого дома Дональд Трамп отнесся с серьезным вниманием к информации об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщает ТАСС.

Президент США назвал этот инцидент «крупным делом» и заявил, что намерен изучить его детали.

«Это крупное дело. Я рассмотрю это», — сказал Трамп журналистам во время перелета из Вашингтона в Рим.

Американский лидер направлялся на церемонию прощания с Папой Римским Франциском. В субботу вечером президент планирует покинуть Рим и вернуться в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в подмосковной Балашихе в результате взрыва автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин предположил, что в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика украинские и британские спецслужбы.