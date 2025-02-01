Вооружённые силы Украины осуществили массированную ракетную атаку на школу-интернат в Судже. Об этом стало известно из сообщений военных корреспондентов и «Российской газеты», которые ссылаются на информацию из Телеграм-канала «Два майора».

По имеющимся данным, в результате обстрела со стороны ВСУ могут быть люди под обломками зданий. Официально эта информация не была подтверждена Министерством обороны Российской Федерации.

«Украинские военные нанесли удар авиационными средствами поражения по мирному объекту в Судже в Курской области. Целью стала школа-интернат, в которую ранее были принудительно согнаны жители приграничного города», — приводится в публикации.

Об ударе ВСУ по школе-интернату в Судже также сообщил военкор Александр Коц. Он добавил, что Киев сейчас пытается возложить ответственность за произошедший удар на Россию. Коц подчеркнул, киевский режим это сделал, чтобы отвлечь мировую общественность от зверств боевиков в Русском Поречном под Курском.

Ранее уже сообщалось, что украинский военный, попавший в плен, признался в зверствах ВСУ в селе Русское Поречное. Им и его четырьмя сослуживцами было убито трое женщин и 11 мужчин. Преступники также сначала изнасиловали, а потом убили еще восемь женщин. Личности всех злоумышленников уже установлены.