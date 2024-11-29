Sky News: министр транспорта Британии подала в отставку после сообщений о судимости

Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг ушла в отставку после сообщений о ее судимости за мошенничество, которое произошло 10 лет назад, сообщил телеканал Sky News.

Согласно информации телеканала, Хейг призналась в том, что была осуждена за мошенничество десять лет назад. Это случилось за полгода до выборов 2015 года, когда она предстала перед магистратским судом.

Хейг обманом сообщила полиции о краже своего мобильного телефона, чтобы получить новый, более современный аппарат, который в то время выдавали ее коллегам. Источники утверждают, что заявление было ложным именно из-за ее желания обзавестись новейшим рабочим телефоном.

Ранее сообщалось, что в Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников.