Славянские мотивы как преступление: Захарова жестко ответила на «отмену» певицы в Литве
Захарова назвала уродливыми нацистами «отменяющих» в Литве певицу Йесику
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на скандал вокруг литовской певицы Йесики Шивокайте. В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала обвинения в адрес исполнительницы в том, что ее песни содержат «слишком славянские» и русские мотивы.
Захарова процитировала слова советско-литовского певца Эгидиюса Сипавичюса, который, по ее информации, обвинил Йесику в излишней «славянскости». Также она упомянула бывшего директора Института литовского языка Йоланту Забарскайте, заявившую, что певица представляет славянскую традицию.
В своем посте представитель МИД РФ напомнила об историческом и лингвистическом контексте, указав, что литовский и русский языки имеют общее происхождение от балтославянского праязыка. Жестко оценив действия критиков, Захарова назвала тех, кто пытается «отменить» певицу из-за ее музыкальных особенностей, уродливыми нацистами.
