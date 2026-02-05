Ставни вниз и одиночество: на Кипре заявили о странном поведении Аллы Пугачевой

На Кипре жизнь Аллы Пугачевой постепенно обретает черты почти полного уединения. Певица, перебравшаяся с семьей на остров в 2023 году, все реже появляется на публике и, по наблюдениям, большую часть времени проводит в своей вилле в элитном районе Лимасола. Корреспонденты KP.RU , побывавшие на месте, отмечают, что даже на фоне размеренной кипрской жизни ее нынешний образ существования выделяется особой закрытостью.

Примадонна с супругом-иноагентом Максимом Галкиным* и детьми обосновалась в закрытом поселке у яхт-клуба. Их розовая двухэтажная вилла с бассейном тщательно скрыта от посторонних глаз: окна первого этажа затянуты плотными рольставнями, и лишь одно освещенное окно на втором этаже намекает на чье-то присутствие внутри. По информации источников, во время визита журналистов в Лимасоле Галкин* с детьми отдыхал в Куршевеле, а Пугачева оставалась в доме одна.

Российские соотечественники, проживающие в городе, отмечают, что шансы случайно встретить певицу на улице сейчас минимальны.

«Шанс встретить Пугачеву — 1 из 100», — констатируют местные жители.

Ранее семью иногда замечали в ресторанах премиум-сегмента, таких как итальянский Tartufo, но в последние месяцы такие выходы сошли на нет. Причины подобного затворничества очевидцы видят не в проблемах со здоровьем, а в желании избежать внимания.

«Выражение лица, когда поняла, что мы ее узнали, было «да оставьте вы меня в покое»», — делится впечатлением одна из свидетельниц.

Параллельно с этим в информационном поле циркулируют слухи о возможном новом переезде звездной семьи. Осенью прошлого года болгарские СМИ сообщили, что Пугачева приобрела особняк под Софией и может перебраться в Болгарию, где жизнь дешевле, а воспоминания — теплее: именно здесь полвека назад она получила свой первый крупный международный приз за «Арлекино». Эти планы, впрочем, пока официально не подтверждены.

Таким образом, кипрский этап жизни одной из самых известных российских певиц проходит под знаком тишины и отстраненности, а ее дальнейшие шаги остаются предметом предположений и слухов.

* Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом на территории РФ