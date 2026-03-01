«Следовало сделать это раньше»: Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам

В интервью американскому изданию глава Белого дома заявил, что уже дал согласие на диалог, не уточнив, кто именно выступил с инициативой и когда может состояться встреча.

По словам американского лидера, некоторые представители иранской власти, участвовавшие в предыдущих переговорных процессах, уже не дожили до этого момента.

«Им следовало сделать это раньше. Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго», — подчеркнул глава Белого дома.

Заявление прозвучало на фоне кардинальных изменений в Тегеране. Ранее Трамп неоднократно выражал недовольство ходом непрямых контактов с иранской стороной и обвинял прежнее руководство в нежелании идти на компромисс. Теперь риторика Белого дома сменилась на более оптимистичную: новые иранские лидеры, по мнению президента США, демонстрируют иную степень готовности к диалогу.

