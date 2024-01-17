Следственный комитет РФ заведет уголовное дело против главы узбекского землячества Баратова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников специальной военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в публикации на официальном канале СКР.

Отмечается, что основанием для возбуждения уголовного дела стала оскорбительная публикация президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, адресованная бойцам СВО.

По информации источника, к Бастрыкину накануне по этому поводу обратились российские военные корреспонденты.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Баратов также выразил недовольство употреблением термина «русский». Его начало раздражать, что в эфире Первого канала врач и телеведущая Елена Малышева начала часто употреблять это слово.

В своей публикации глава узбекского землячества затронул не только участников специальной военной операции, но и президента РФ Владимира Путина и председателя Государственной думы РФ Вячеслав Володина. Сам Баратов имеет паспорт гражданина РФ.

Ранее мы сообщали, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопущении победы России в конфликте на Украине.