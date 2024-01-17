Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что победа России в конфликте на Украине не зависит от «позволения» Запада.

Так представитель МИД прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил о недопущении победы РФ на Украине.

«Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо еще не зависит. Россия сделает то, о чем заявила», — написала Захарова в своих соцсетях.

Она призвала французского лидера поделиться «копией» упомянутых им правил, если тот ими располагает.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. К ее главным целям он отнес денацификацию и демилитаризацию соседней страны, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью РФ.

С начала спецоперации западные «партнеры» Украины начали активно поддерживать ее, выделяя на нужды ВСУ финансы, а также отправляя на территорию Украины военную технику, вооружение и боеприпасы, в том числе натовского образцы.

МИД РФ ранее направлял ноту протеста государствам, которые таким образом участвуют в поддержке Киева, однако никакой реакции на это не поступило.

Ранее Захарова сообщила, что четвертая встреча стран по Украине в Давосе оказалась провальной.