«Слишком толстые или слишком тупые»: Пит Хегсет высказался о проблемах с призывом в армии США

Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с рекрутерами заявил, что ожирение и низкие образовательные показатели молодежи осложняют набор в армию, но поблагодарил их за рекордный результат. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр обороны США Пит Хегсет, обращаясь к военным рекрутерам, сделал резкое заявление о трудностях с комплектованием войск. Он прямо сказал, что многие молодые американцы не годятся для службы, потому что они «слишком толстые или слишком тупые». Сразу после этого Хегсет попытался смягчить формулировку, уточнив, что имел в виду не «тупость», а недостаток обучения или наличие диагнозов, таких как СДВГ, которые становятся препятствием.

Несмотря на такие неутешительные «основные ингредиенты», как выразился сам министр, набор в армию был обеспечен на рекордном уровне. Хегсет поблагодарил рекрутеров за проделанную работу, подчеркнув сложность задачи. Он также отметил, что президент Дональд Трамп уделяет пристальное внимание статистике по новобранцам, рассматривая ее как важный показатель доверия американцев к руководству страны.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал американскую армию самой могущественной во всем мире.