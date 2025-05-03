Слова Трампа о Второй мировой войне вызвали критику в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна.

Заявление американского лидера в интервью РИА Новости прокомментировал почетный президент базирующейся в США Международной организации городов-побратимов Билл Борум.

Он отметил, что слова Трампа – досадное заблуждение относительно истории, а профессионалам известно, что именно СССР сыграл решающую роль в разгроме нацистской Германии.

Среди американцев заблуждение связано с близостью США к Великобритании и с тем, что эти две страны вместе воевали на Западном фронте и освобождали Францию и часть Германии, пояснил Борум.

«Еще одна причина заключается в том, что уже после победы над Германией США еще три месяца воевали с Японией и были главным участником этой борьбы», - добавил он.

Борум также отметил, что американские историки признают роль СССР и России и прекрасно понимают, в годы войны они потеряли больше людей, чем любая другая страна.

Ранее Захарова напомнила Трампу, что Рузвельт сказал о роли СССР в победе над Германией.