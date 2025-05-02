Захарова напомнила Трампу, что Рузвельт сказал о роли СССР в победе над Германией

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, в своём телеграм-канале процитировала слова Франклина Рузвельта, которые были написаны им в письме Иосифу Сталину 4 февраля 1943 года. В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США одержали главную победу во Второй мировой войне, Мария Захарова привела слова Рузвельта.

Накануне глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал резонансное заявление о том, что американские военные силы сыграли ключевую роль в победе союзников во Второй мировой войне.

«Красная армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов», — написала Захарова фрагмент письма Рузвельта.

Также Захарова обратила внимание Трампа на то, что Франклин Рузвельт считал контрнаступление советских войск на европейском театре военных действий ключевым событием 1942 года.

В своем письме Сталину бывший глава Соединенных Штатов подчеркнул, что советские войска нанесли противнику больший урон в технике и живой силе, чем все остальные страны-союзники. При этом он назвал победу Красной армии в Сталинградской битве символом стойкости и отваги в борьбе с нацизмом.

Ранее сенатор Джабаров призвал США не забывать о потерях СССР во Второй мировой войне.