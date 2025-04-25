Зеленский пытается доказать Трампу, что агрессор — это Россия
Зеленский пытается учить Трампа, что нужно говорить об украинском конфликте
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Президент Украины Владимир Зеленский снова начал диктовать президенту США Дональду Трампу, что ему говорить в ходе обсуждения украинского конфликта.
Глава киевского режима всячески пытается убедить США, что агрессор — это Россия, а не Украина.
«Я понимаю, чего хочет добиться Дональд Трамп, я очень уважаю то, что он ищет определенный подход. Это его подход, у кого-то может быть другой», — заявил Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.
Он также назвал неправильным говорить о том, что Украина и Россия начали эту войну.
Зеленский постоянно учит Трампа, что нужно или не нужно говорить или делать в ходе обсуждения украинского конфликта, что вызывает возмущение как у самого американского лидера, так и у членов его администрации.
Ранее Трамп сообщил, когда будет актуален вопрос выхода США из переговорного процесса по Украине.