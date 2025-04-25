Президент Украины Владимир Зеленский снова начал диктовать президенту США Дональду Трампу, что ему говорить в ходе обсуждения украинского конфликта.

Глава киевского режима всячески пытается убедить США, что агрессор — это Россия, а не Украина.

«Я понимаю, чего хочет добиться Дональд Трамп, я очень уважаю то, что он ищет определенный подход. Это его подход, у кого-то может быть другой», — заявил Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Он также назвал неправильным говорить о том, что Украина и Россия начали эту войну.

Зеленский постоянно учит Трампа, что нужно или не нужно говорить или делать в ходе обсуждения украинского конфликта, что вызывает возмущение как у самого американского лидера, так и у членов его администрации.

Ранее Трамп сообщил, когда будет актуален вопрос выхода США из переговорного процесса по Украине.