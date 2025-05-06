Слова Зеленского о «теплом разговоре» с Шольцем вызвали гнев в Сети
Зеленского разнесли в Сети за «теплый разговор» с Шольцем
Фото: [flickr.com]
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что у него состоялся «теплый» телефонный разговор с исполняющим обязанности канцлера ФРГ Олафом Шольцем.
Слова главы киевского вызвали шквал критики со стороны интернет-пользователей.
«Меня уже тошнит от твоего глупого лица», — написал Axmed. «Немцы не хотят поддерживать коррумпированную Украину», — отметил Tom Hommel. «Я так рад, что Америка отшила Зеленского», — заявил Cgrazz007. «Последний телефонный звонок. Скатертью дорога Шольцу», — написал ChillaxBcn.
Ранее сообщалось о том, что Трамп одной фразой отшил Макрона на встрече с Зеленским.