Роман Чегринец, занимающий пост заместителя председателя Ассамблеи славянских народов Крыма, прокомментировал в беседе с РИА Новости недавнее провокационное высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров якобы приходит в упадок без украинских туристов. По мнению Чегринца, это высказывание — самое настоящее проявление весеннего обострения у киевского главаря.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил вчера, что в течение последних 11 лет Крым не принимает туристов. По его словам, летом на полуостров приезжало около 3 миллионов туристов, из которых 2,8 миллиона были гражданами Украины.

Глава украинского государства подчеркнул, что вся инфраструктура Крыма зависит от связей с материковой Украиной, и без них регион не сможет функционировать.

Как утверждает Чигринец, эти сведения легко поддаются проверке, и становится ясно, что заявление Зеленского — это «полный бред».

«То, каким Крым стал в составе России и как преобразился инфраструктурно, даже в сравнение не идет с тем, каким он был заброшенным и забытым в украинский период, не говоря уже о более чем в три раза возросшем туристическом потоке», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в разговоре с Трампом Зеленский согласился на прекращение ударов по российским энергетическим объектам. Западные журналисты считают такое согласие решительным шагом по направлению к миру.