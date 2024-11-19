Словаки устроили бойкот выступлению Зеленского в Европарламенте
Cловаки из партии Smer-SD бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте
Фото: [pxhere.com]
Депутаты от партии Smer-SD («Направление — социальная демократия») решили бойкотировать выступление Владимира Зеленского. Об этом в мессенджере сообщил депутат Любош Блага.
Он отметил, что это решение стало результатом критики его политики, которая заключается в ненависти к России. По его словам, такая риторика может привести к ядерному конфликту.
«Я убежден, что политика ненависти, которую проводит Зеленский в отношении России, гонит нас, весь мир, к ядерному конфликту», — отметил Блага в видеообращении.
Он также раскритиковал преследование оппозиции на Украине, назвав режим Зеленского авторитарным, и обвинил его в том, что из-за его действий продолжают умирать люди.
Smer-SD — левоцентристская политическая партия в Словакии, которую возглавляет премьер-министр страны Роберт Фицо.
Ранее американский предприниматель Илон Маск рассмеялся из-за слов Владимира Зеленского о том, что Украина является независимым государством.