Словакия и Германия сошлись в нереалистичности вступления Украины в НАТО

Словакия и Германия объединяют свои взгляды на то, что возможность вступления Украины в НАТО выглядит нереалистично, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, как сообщило РИА Новости.

В четверг Пеллегрини находится в Берлине, где уже провел встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

По словам Пеллегрини, в других пунктах «плана» Зеленского присутствуют спорные вопросы, над которыми предстоит еще поработать.

Он подчеркнул, что с канцлером была достигнута договоренность о том, что на текущий момент вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня и не может быть рассмотрен.

Также он упомянул, что есть иные государства, у которых существуют свои затруднения относительно потенциального вступления Украины в НАТО.

Президент Словакии после переговоров с Шольцем также отметил, что «среди мировых лидеров усиливается убеждение в том, что на войну на Украине и ее последующее развитие следует смотреть более реалистично», передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что членство Киева в альянсе может привести к прямому столкновению НАТО с РФ и, как следствие, к началу третьей мировой войны.

Как отмечал Сийярто, большинство его коллег из стран, которые входят в Североатлантический альянс, в разговоре с представителями Украины допускают скорое присоединение Киева, однако в закрытом кругу признаются, что это невозможно.