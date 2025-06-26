Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России

Представители Словакии не будут голосовать за принятие 18-го пакета санкций ЕС против России. Такое заявление сделал премьер-министр этой республики Роберт Фицо. Его слова привело РИА Новости.

Глава словацкого правительства высказался перед отправкой на саммит ЕС, который пройдет в Брюсселе в четверг, 26 июня.

«Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций», — указал он.

Фицо добавил, что республика станет просить, чтобы вопрос санкций был отложен до момента решения вопроса о возможном прекращении импорта российских энергоресурсов в Европу. Если же этот вопрос вынесут на голосование, то Словакия воспользуется своим правом наложения вето.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти Соединенных Штатов не хотят оказывать на Россию более жесткое санкционное давление, чтобы не лишиться возможности прекратить конфликт на Украине мирным путем. По его утверждению, Америка не хочет закрывать окно возможностей для ведения переговоров о прекращении украинского конфликта. По этой причине администрация Трампа не желает давить на Россию.