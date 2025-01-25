Словакия обвинила Украину во вмешательстве в дела страны

В своём выступлении в программе «Субботние диалоги» премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что комментарий Владимира Зеленского о протестах в республике является неприемлемым вмешательством во внутренние дела государства.

В минувшую пятницу, 25 января, в более чем двух десятках населённых пунктов Словакии состоялись акции протеста против действующего правительства. Митинги прошли под лозунгом «Словакия — это Европа». Их организатором выступила проукраинская общественная организация.

В социальной сети X (бывший Twitter) появилась публикация гражданского супруга экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана с фотографией участников митинга. Под публикацией Зеленский написал: «Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа».

«Это абсолютно неадекватное вмешательство во внутренние дела Словакии, еще раз: треть людей, которые ходят на протесты, это украинцы, которые шумят против словацкого правительства, Зеленский делится статусами Ризмана, а украинское телевидение создает образ на Украине о Словакии, что здесь, мол, падение системы», — заявил словацкий премьер.

По мнению Фицо, жителей страны вывели на улицы под предлогом выхода из Евросоюза. Однако, как напомнил премьер-министр, «каждый, кто умеет считать, понимает, что правительство Словакии никогда не пойдёт на риск, который может поставить под угрозу членство в ЕС», — подчеркнул он.

Ранее Фицо заявил, что Украина никогда не войдет в НАТО и Евросоюз.