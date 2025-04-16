Словакия отказала Украине в предоставлении военной помощи

Словакия не будет передавать Украине вооружения, а также участвовать в проектах, которые направлены на сбор финансов для покупки для нее оружия. Такое заявление сделал Роберт Фицо, словацкий премьер-министр. Его слова привело РИА Новости.

По словам политика, Словакия готова участвовать в гуманитарных проектах, направленных на помощь украинскому народу. В то же время она отказывается связываться с акциями, которые направлены на получение Киевом оружия.

«Правительство Словакии не будет предоставлять Украине никаких даров в виде военной помощи, также мы не будем участвовать в финансовых механизмах, которые должны вести к покупке оружия для Украины», — указал он.

Ранее Фицо жестко отозвался о заявлении главы евродипломатии Каллас. Та пригрозила последствиями тем европейским политикам, которые отправятся в Москву для празднования Дня Победы. Политик сообщил, что является премьером суверенного государства, поэтому никто извне не может диктовать ему, куда и когда ехать.