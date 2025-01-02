Словакия пригрозила Украине сокращением помощи на фоне газового кризиса

Правящая партия Словакии выступит за снижение помощи украинским беженцам, а также ограничение поставок электроэнергии Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Роберт Фицо в официальных соцсетях.

По словам Роберта Фицо, Украина своим отказом от поставок газа ЕС через свою территорию «наносит ущерб» странам ЕС. В ответ на это Словакия готова рассмотреть снижение помощи украинским беженцам. Как именно премьер не уточняет.

Кроме того, по словам Фицо, Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину.

«Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии»

Премьер-министр подчеркнула, что в Словакии достаточно объемов газа и стоимость, скорее всего, будет оставаться на стабильном уровне.

Как напоминает интернет-издание «Ямал-Медиа» позицию Киева по транзиту российского газа в ЕС считают «нерациональной».

Ранее сообщалось, что газовые цены в ЕС бьют рекордные показатели прошлого года.