Словакия заблокирует санкции против РФ, если они помешают переговорам о мире

Словакия может заблокировать антироссийские санкции, которые будут мешать установить мир с РФ. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Его слова привело Рен ТВ.

Перед тем как отправиться в Брюссель на встречу глав государств Евросоюза, Фицо выступил на заседании комитета национального парламента по европейским делам.

«Если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это», — указал он.

По мнению премьера, ограничения против России стоит пересмотреть, так как они вводились из-за конфликта на Украине. Сейчас его пытаются прекратить, и на рестрикции стоит посмотреть по-другому.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил переосмыслить действующие санкции Вашингтона, которые представляли угрозу статусу доллара в качестве резервной валюты. Теперь Вашингтон хочет перейти к наибольшему воздействию вводимых им ограничений.