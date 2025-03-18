В США заявили о начавшемся процессе переосмысления санкций

Глава Штатов Дональд Трамп поручил переосмыслить действующие санкции Вашингтона, которые представляли угрозу статусу доллара в качестве резервной валюты. Об этом в интервью Fox News заявил руководитель американского Минфина Скотт Бессент.

«Долгое время у нас имелись, как я их называю, ленивые санкции, которые угрожали статусу доллара как резервной валюты», — сказал министр в ходе интервью.

По словам Бессента, действующие санкции США вынуждали людей все меньше пользоваться долларами. Он также заявил, что Вашингтон хочет перейти к наибольшему воздействию вводимых им ограничений.

«При новом санкционном режиме мы приходим и наносим им сильный удар, мы бьем их быстро и тяжело», — заметил спикер.

Он также отметил, что подобной тактики США придерживаются в отношении Ирана, а свой подход именуют «операцией максимального давления».

Ранее стало известно о том, отмены каких действующих в отношении России санкций большего всего ждут американские и другие зарубежные бизнесмены.