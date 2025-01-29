Словацкий МИД вызвал украинского посла и выразил ему решительный протест

Министерство иностранных дел Словакии вызвало к себе украинского посла и выразило протест в отношении публичных заявлений, которые делает официальный Киев. Об этом сообщило издание Denník N.

Ранее в Киеве заявили, что премьер-министр Фицо находится под влиянием России и президента Путина. Он якобы целенаправленно пытается найти врага на Украине. В Братиславе возмутились такими высказываниями.

«Министерство иностранных дел вызвало посла и выразило ему резкий протест в отношении заявлений украинской стороны. Ведомство сообщило, что считает их вмешательством во внутренние дела Словакии», — указали журналисты.

Ранее Фицо заявил, что Украина и НАТО пытаются развязать третью мировую войну. Если альянс согласится на просьбы Киева и примет его в свой состав, то тем самым будет создана основа для возникновения глобального конфликта. Словацкий премьер пообещал, что не даст опуститься новому железному занавесу, который разделит РФ и Европу.