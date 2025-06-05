Словацкий парламент утвердил резолюцию, инициированную Национальным советом республики, которая предусматривает отказ от поддержки санкций, направленных против России, и приоритет защиты экономических и энергетических активов Словакии. Информацию об этом распространил портал Tvnoviny.

Согласно принятой резолюции, представители правительства Словакии должны воздерживаться от голосования в международных структурах за введение новых ограничительных мер против РФ.

Вместо этого им предписывается активно поддерживать инициативы, направленные на стабилизацию энергетического сектора, снижение колебаний цен и обеспечение защиты ключевых интересов словацкой экономики.

В Национальном совете Словацкой Республики подчеркивают, что применение санкций и торговых барьеров в отношении России провоцирует увеличение стоимости энергоносителей и дестабилизацию логистических цепочек.

По мнению авторов резолюции, это негативно сказывается на конкурентоспособности и экономической прибыльности словацких предприятий. В поддержку данной резолюции высказался 51 депутат из 76 присутствовавших на заседании.

Ранее Фицо допустил, что Евросоюз может пойти на уступки в вопросе поставок энергоресурсов из РФ.