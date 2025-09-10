Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Зеленский и глава дипломатии ЕС Кая Каллас используют инцидент с беспилотниками в Польше для раскрутки темы «российской угрозы». Об этом сообщает ТАСС.

Леонид Слуцкий назвал истерию вокруг нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками элементом провокации. По его словам, власти Украины и поддерживающие их «евро-ястребы» целенаправленно пытаются втянуть силы НАТО в прямой конфликт, игнорируя риск масштабной эскалации.

Парламентарий подчеркнул, что четвертая статья Североатлантического договора, которую пытаются использовать Киев и Брюссель, подразумевает лишь консультации стран-участниц, а не автоматическое применение силы. Слуцкий расценил призывы к «коллективной обороне» как безответственные спекуляции, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее сообщалось о том, что Швеция предоставит Польше военную помощь после инцидента с дронами.