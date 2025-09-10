Швеция предоставит Польше военную помощь после инцидента с дронами
Швеция направит в Польшу самолеты и системы ПВО
Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО для усиления границы после инцидента с беспилотниками. Об этом сообщает телеканал TVN24.
Швеция оперативно предоставит Польше военную поддержку в виде самолетов и систем противовоздушной обороны. Решение было принято после недавнего инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами.
Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил получение соответствующего предложения от своего шведского коллеги. Он отметил, что помощь будет отправлена в срочном порядке, однако детали о конкретных типах вооружений и количестве техники пока не раскрываются.
