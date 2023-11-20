Слуцкий заявил о том, что США должны быть на скамье подсудимых в рамках трибуналов по Газе и Украине
Фото: [©РИА Новости/Константин Михальчевский]
Глава Думского международного комитета и лидер ЛДПР, Леонид Слуцкий, выступил с мнением о том, что если бы происходили международные трибуналы для рассмотрения событий в ситуации с Газой и Украиной, то на них непременно должны были оказаться представители США.
Об этом пишет РИА Новости. В высказывании Слуцкого отмечается тот факт, что США выступает в роли главного «инвестора» в вышеупомянутых военных конфликтах.
Слуцкий выдвинул идею о том, что ключевая роль США в этих конфликтах требует международного расследования и ответственности.
Ряд западных политиков высказывал стремление к привлечению внимания мировой общественности к роли различных стран в региональных конфликтах и предложение провести обоснованное и независимое расследование для выявления ответственных за события в Газе и на Украине.