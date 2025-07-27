Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие западноевропейские лидеры подливают масло в огонь украинского конфликта, нагнетая "российскую угрозу". Такое мнение в в своем телеграм-канале высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Коалиция желающих" маниакально "бьет в бубен большой войны", отметил он.

Мира на Украине не хочет как Зеленский, так и его союзники из европейских стран, написал Слуцкий.

Они демонстрируют лояльное отношение к масштабной коррупции и военным преступлениям неонацистского режима и продолжают "играть Украиной как пешкой", пытаясь сохранить свою гегемонию, используя для этого различные провокации и сочиняя антироссийские мифы, добавил парламентарий.

В связи с этим 31июля будет проведено заседание Совбеза, на котором постпредство РФ предлагает сконцентрироваться "на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта", заключил Слуцкий.

Ранее профессор Миршаймер назвал самый простой способ закончить конфликт на Украине.