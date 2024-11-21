Слуцкий: Запад собирается открыть второй фронт в Белоруссии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал появившуюся минувшим днем информацию белорусских СМИ, что западные страны и НАТО собираются устроить вторжение в четыре юго-восточных района Белоруссии. А помощь им будут оказывать «спящие» террористические ячейки в республике.

Как подчеркнул Слуцкий в беседе с РИА Новости, Запад определенно преследует цель создания нового антироссийского плацдарма путем открытия второго фронта в братской России Белоруссии.

«Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт. Цель все та же — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма», — сказал парламентарий.

В то же время, как заверил Слуцкий, Москве и Минску есть чем ответить на все подобные планы, которые неминуемо «захлебнутся». В заключение законодатель посоветовал коллективному Западу не играть с огнем.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета The New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, чем обернется для США разрешение бить «дальнобоем» по России, назвав президента Байдена «Кровавым Джо».