Министерство обороны Японии призвала все воздушные и морские суда в окрестностях потенциального падения к осторожности.

В связи с происшествием японские власти настоятельно рекомендуют судам следить за информацией о ситуации. В случае обнаружения фрагментов ракеты судовладельцам предписано не приближаться к ним и немедленно сообщить о находке в службу безопасности на море.

Этот ракетный пуск стал первым для КНДР в 2025 году. Как ядерная программа, так и запуски ракет КНДР вызывают озабоченность у США, Японии и Южной Кореи — с их стороны против государства неоднократно вводились жесткие санкции.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что СМИ намеренно распространяют информацию об участии северокорейских военных в спецоперации на Украине для того, чтобы срывать переговорные процессы по урегулированию конфликта.