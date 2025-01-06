Служба безопасности Японии: КНДР совершила очередной запуск баллистической ракеты
Служба безопасности Японии: выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала
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КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты, сообщила служба безопасности Японии. По информации ведомства, ракета, предположительно, упала в море.
Министерство обороны Японии призвала все воздушные и морские суда в окрестностях потенциального падения к осторожности.
В связи с происшествием японские власти настоятельно рекомендуют судам следить за информацией о ситуации. В случае обнаружения фрагментов ракеты судовладельцам предписано не приближаться к ним и немедленно сообщить о находке в службу безопасности на море.
Этот ракетный пуск стал первым для КНДР в 2025 году. Как ядерная программа, так и запуски ракет КНДР вызывают озабоченность у США, Японии и Южной Кореи — с их стороны против государства неоднократно вводились жесткие санкции.
Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что СМИ намеренно распространяют информацию об участии северокорейских военных в спецоперации на Украине для того, чтобы срывать переговорные процессы по урегулированию конфликта.