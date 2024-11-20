Служебный автомобиль губернатора Башкирии за день набрал штрафов на 14 тыс. руб.

За один день служебный автомобиль главы Республики Башкирия Радия Хабирова набрал штрафов на 14 тыс. руб. за превышение скоростного режима. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Согласно информации источника, в конце октября автомобиль марки Mercedes Хабирова двигался со скоростью более 140 км/ч по одной из центральных улиц города в направлении Центра Римы Баталовой.

Также за этот день были зафиксированы случаи превышения скорости на трассе Уфа — Оренбург. С 10 октября по 19 ноября машина главы республики попалась на 33 камеры, общая сумма штрафов составила 32 тыс. руб.

Не так давно в центре Уфы разгорелся другой скандал — молодого человека, пасынка Радия Хабирова, обвинили в гонках на питбайке. Супруга губернатора Каринэ Хабирова тогда отрицала этот инцидент и заявила, что мальчика не было в городе в тот момент.

Хабиров был назначен главой Башкирии 19 сентября 2019 года. До этого исполнял обязанности руководителя региона. Политик также является секретарем Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». Второй срок на посту губернатора региона у Хабирова начался в сентябре.

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