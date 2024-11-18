«Ведомости» узнали об ужесточении наказаний за нарушение ПДД с 1 января

С 1 января 2025 года в России могут ужесточить наказание за нарушение некоторых положений Правил дорожного движения, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.

Среди разрабатываемых кабмином РФ поправок приводится, что за езду на мотоцикле без шлема и непристегнутый ремень штраф может составить не 1000 рублей, как сейчас, а 1500.

«Штрафы хотят поднять за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, нарушения правил движения крупногабаритного ТС и буксировки или перевозок грузов», — пишет издание.

Наказание за превышение установленного в ПДД скоростного режима хотят поднять до 750–7500 руб. (сейчас 500–5000 руб.). Кроме того, собираются сильнее наказывать рублем любителей прокатиться за рулем в нетрезвом состоянии: вместо 30 тыс., которые нужно заплатить за нарушение сейчас, предлагают штрафовать на 45 тыс. руб.

В материале «Ведомостей» говорится, что есть и приятные новости. Так, среди поправок рассматривается возможность увеличить скидку на оплату штрафов с сегодняшних 50% до 75%. А еще авторы инициативы считают, что продлить льготный период нужно до 30 дней вместо нынешних 20.

«Деньги со штрафов планируют направлять в регионы на ремонт дорог», — резюмировали авторы материала.

Ранее автоэксперт Сажин назвал штрафы, которые станут приходить водителям без ОСАГО.