В США раскрыли детали захвата Мадуро и его жены

Детали захвата экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро становятся известны. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, операцию по его задержанию провели бойцы элитного подразделения специального назначения армии США «Дельта».

По данным телеканала, Мадуро и его супруга, Силия Флорес, находились в спальне своего дома, когда американские спецназовцы осуществили проникновение. Теперь задержанному политику грозит серьезное судебное преследование.

Как следует из судебных документов, на которые ссылается РИА Новости, в марте 2020 года против Мадуро и ряда его предполагаемых сообщников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам. В их числе — участие в наркотеррористическом заговоре, контрабанда кокаина в США, а также использование и хранение автоматического оружия и взрывных устройств в преступных целях.

За каждое из обвинений в случае признания вины в американском суде предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения, что в сумме может составить до четырех пожизненных сроков. Операция по захвату и последующее судебное разбирательство знаменуют новый этап в длительном противостоянии Вашингтона и правившего в Венесуэле режима.

Напомним, элитные бойцы «Дельты» задержали Мадуро и его супругу ночью, когда они спали. Местоположение выяснили в ходе работы ЦРУ. США также нанесли по столице Венесуэлы удары с воздуха, аэропорты оказались закрыты, а границу с Бразилией перекрыли сразу после вывоза политика.

