СМИ: «архитектора антироссийских санкций» Сингха хотят вернуть в Белый дом

Бывший заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх может вернуться на прежнюю должность, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Сингх, как и прежде, будет курировать международные экономические вопросы. В Белом доме его называют главным архитектором антироссийских санкций после начала СВО. Летом 2022 года он покинул свой пост по семейным обстоятельствам, «передав» его Майклу Пайлу.

Портал отмечает, что возвращение Сингха происходит на фоне попыток администрации Джо Байдена найти способ помощи Украине в обход Конгресса. По мнению экспертов, речь может идти о работе с замороженными российскими активами.

В Москве неоднократно заявляли, что в случае конфискации замороженных активов Россия предпримет симметричные меры.

Накануне Палата представителей США отправилась на каникулы до конца февраля, так и не одобрив законопроект о помощи Украине.