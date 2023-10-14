СМИ: боевики зашли на территорию еврейского поселения Маале-Михмас

Террористы проникли на территорию еврейского поселения Маале-Михмас, расположенного на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

«Рано утром в субботу террористы проникли в Маале-Михмас, поселение на Западном берегу», – следует из сообщения.

По информации газеты Haaretz, жителей поселения призвали запереть все двери и укрыться в убежищах.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале специальной операции «Наводнение Аль-Акса», цель которой – освобождение «оккупированных» Израилем территорий. В этот день боевики ХАМАСа нанесли по государству порядка 5 тысяч ракетных ударов.

Кроме того, боевики проникли на территорию Израиля через южную границу с сектором Газа. ХАМАс убил израильских военных. Недалеко от границы с Газой проходил фестиваль электронной музыки, куда также проникли боевики. В результате действий ХАМАС погибло порядка 260 человек. До 150 человек боевики взяли в плен и увезли в сектор Газа.

Как отмечали представители ХАМАСа, заложники будут освобождены в том случае, если Израиль выпустит из тюрем представителей группировки.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».