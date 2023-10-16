СМИ: еврейские школы в Лондоне облили красной краской

Две еврейские школы в столице Великобритании облили красной краской, сообщила газета Independent со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что инциденты расследуются как преступления, совершенные на почве ненависти. В понедельник, 16 октября, в полицию поступили обращения о том, что ворота одной из еврейских школ в Лондоне облили красной краской. О подобном случае сотрудникам правоохранительных органов сообщили также в минувший четверг.

«В общей сложности было (облито краской – ред.) две школы, и мы можем сказать, что совершил это один и тот же подозреваемый, это женщина, и мы надеемся скоро задержать злоумышленницу», – сообщил изданию представитель еврейской организации по охране порядка в Великобритании Шомрим.

Ранее немецкая газета Bild сообщила о случаях кражи и срыва израильских флагов в разных городах Германии.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, после того как боевики исламистской радикальной группировки ХАМАС выпустили по территории государства от 2,5 до 5 тысяч ракет из сектора Газа. В ответ на это Тель-Авив объявил о начале масштабных атак на Газу, а также о намерении провести наземную операцию в анклаве. Когда именно она начнется, неизвестно.