СМИ: ХАМАС планировал атаковать израильские школы

Палестинское движение ХАМАС планировало атаковать школы в Израиле, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на документы, найденные у погибших бойцов ХАМАС израильскими службами быстрого реагирования.

Как следует из сообщения источника, боевики ХАМАС разработали подробный план, в котором рассматривалось нападение на школы и молодежный центр в кибуце Кфар-Саад. Целью этого значилось убийство большого числа людей.

По данным телеканала, данные планы представляют собой приказы, которые ХАМАС мог отдать спецподразделениям. Отмечается, что боевики должны были окружить израильские деревни и проникнуть в места с большим количеством мирных граждан. В найденных документах есть подробные карты местности.

7 октября между Палестиной и Израилем обострился конфликт. Обе стороны за семь дней потеряли более тысячи своих граждан. Несколько тысяч человек ранены.

ХАМАС объявил о проведении специальной операции под названием «Наводнение Аль-Акса», цель которой – «освобождение» территорий от влияния Израиля.

Власти Израиля объявили в стране военное положение. В ней началась мобилизация резервистов. Израиль также объявил о начале полномасштабной атаки на сектор Газа, откуда в сторону Израиля летят ракеты.

Ранее мы сообщали, что Индия организовала второй эвакуационный рейс для своих граждан. Он прибыл в аэропорт Нью-Дели.