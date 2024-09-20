Урсула фон дер Ляйен прибыла в украинскую столицу

Председатель Еврокомиссии сообщила о своем уже восьмом визите в Киев через социальные сети. В ходе визита фон дер Ляйен намерена обсудить оборонные вопросы и предоставление кредитов Украине со стороны стран G7.

«Скоро начнется отопительный сезон, а Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. Мы окажем помощь Украине в ее смелых начинаниях. Я здесь для обсуждения европейской поддержки и прогресса в кредитовании G7», — заявила председатель Еврокомиссии.

Ранее французская газета Le Figaro сообщила о готовящемся визите фон дер Ляйен.

Представитель регионального содружества озвучил эти планы на пресс-конференции в Брюсселе. Также фон дер Ляйен объявила о выделении €160 млн для помощи Киеву, которые будут направлены на обеспечение безопасности в энергетической сфере.

Ранее журналист Придыбайло пояснил, почему Зеленский может не попасть в Вашингтон на следующей неделе.