СМИ: интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно

Обозреватель польского журнала Mysl Polska Анджей Шлензак заявил, что Украина и Польша не могут удовлетворить свои интересы одновременно. Таким мнением он поделился на фоне заявления группы советников Подкарпатского воеводства.

Ранее чиновники высказались из-за протеста перевозчиков на польско-украинской границе. Они призвали предпринять меры для достижения результата, который будет выгоден всем сторонам.

«Заявление не содержит решительной поддержки протеста польских транспортников и фермеров <…>. Невозможно, чтобы «все» были счастливы. Либо побеждают польские национальные интересы, либо побеждают украинские», – отметил Шлензак.

Он подчеркнул, что протесты польских водителей являются отличным подтверждением того, какие интересы преследует Варшава, и как украинцы, польские власти и Европейский союз ими пренебрегают. Шлензак отметил, что из-за привилегий относительно украинским транспортных компаний интересы одного из главных секторов экономики находятся под угрозой.

По словам польского журналиста, если бы украинцы подчинялись требованиям, которые соблюдают польские перевозчики, то они бы однозначно «проиграли». Как отметил Шлензак, интерес Украины на фоне этих разногласий заключается в желании сохранить привилегированное положение, а также в гарантиях на членство в Евросоюзе.

Несколько недель назад автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной были заблокированы польскими перевозчиками, к которым впоследствии присоединились польские фермеры. Они выдвинули ряд требований, включая восстановление ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключением гуманитарной помощи и боеприпасов для украинских войск.

Также было предложено временно приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их повторную проверку. Дополнительно предложено разделить очереди на пустые и загруженные грузовики. На польской стороне границы образовалась очередь из 50 километров, что привело к двум случаям смерти среди украинских водителей.

Польско-украинская граница – государственная граница между Украиной и Республикой Польша. Протяженность границы – 535 километров. Существует формально с момента обретения независимости Украины от Советского Союза, то есть с 24 августа 1991 года.

Ранее мы сообщали, что страны ЕС согласились начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в союз. Против этого выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.