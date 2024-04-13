Иран начал атаку Израиля, запустив более 50 беспилотников — СМИ

В США были уверены, что Иран ударит по Израилю утром 14 апреля. Однако иранские беспилотники направились в сторону Израиля раньше. Об этом сообщают масс-медиа Ирака, а также журналист Барак Равид.

Десятки БПЛА летят в сторону Израиля из Ирана. Массово БПЛА пересекли юг Ирака. До достижения целей потребуется некоторое время, однако израильская сторона подготовилась к угрозе заблаговременно. Были прекращены и отменены массовые мероприятия, перенесены занятия в школах, приняты другие меры безопасности. Израиль также закрыл аэропорт в Тель-Авив и в целом воздушное пространство на время угрозы. Иордания также временно отложила авиаполеты.

Причиной агрессии Ирана может стать месть за удар Израиля по посольству в Дамаске, в Сирии. Тогда погибли семь офицеров КСИР, элитной армии ВС Ирана.

В Израиле предупредили Иран, что в случае удара последуют ответные меры.

Ранее сообщалось, что в США готовы оказать поддержку Израилю при атаке со стороны Ирана.