СМИ: из-за помощи Украине на саммите ЕС возникла неловкая ситуация

Когда на саммите Евросоюза был задан вопрос, как страны Европы смогут компенсировать выпадающую поддержку США для Украины, возникла неловкая пауза. Об этом сообщила газета Politico.

Во время саммита ЕС слово получил эстонский премьер-министр Кристен Михал. Он задал вопрос, чем сможет помочь Европа Украине после того, как Соединенные Штаты перестали передавать ей разведывательную информацию, а также прекратили поставлять вооружения.

«Ответом было гробовое молчание», — указало издание.

Журналисты добавили, что после прекращения потока американской помощи в поддержке украинских союзников возникла огромная брешь. Ее не удается закрыть, особенно это касается разведывательных данных, а также систем высокоточного наведения оружия.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕС в Брюсселе был замечен российский флаг. Он висел в буфете вместе с флагами Китая, Украины и Ирана. В месте, где участники мероприятия могли подкрепиться, были собраны национальные символы целого ряда государств.