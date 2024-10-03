СМИ: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана при одном условии

Израильские Военно-воздушные силы не смогут самостоятельно уничтожить ядерные предприятия Ирана. Для этого им придется просить помощи у Америки. Об этом пишет журнал The New Yorker со ссылкой на чиновников.

После обострения обстановки вокруг Ирана и Израиля у многих встал вопрос, затронет ли агрессия сторон ключевые производства, такие как предприятие по обогащению урана в Фордо. По данным издания, чиновники из Израиля и Америки слабо верят, что ЦАХАЛ ударит по ядерным объектам самостоятельно.

По версии NY, Израилю в уничтожении ядерных предприятий могут помочь только США. Однако еврейское государство настойчиво в своих планах. Не исключают, что израильские власти смогут надавить на Белый дом и вынудить помочь с опасным вопросом.

Отметим, что действующий президент США Джо Байден не считает целесообразными удары по ядерным объектам Ирана.

Ранее политолог Кортунов предположил, будет ли Израиль использовать ядерное оружие против Ирана.