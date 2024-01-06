СМИ: Израиль поручил давить на дипломатов из-за иска ЮАР

Министерство иностранных дел Израиля поручило своим дипломатам в других странах оказать давление на политиков для того, чтобы те выступили против дела Южно-Африканской республики (ЮАР) в Международном суде ООН. Об этом сообщил информационный портал Axios , ссылаясь на копию телеграммы.

Отмечается, что данный иск был подан к Тель-Авиву по обвинению в «совершении геноцида» в палестинском анклаве – секторе Газа.

«Мы просим немедленно <...> сделать публичное заявление по следующему принципу: <...> заявить, что ваша страна отвергает самые возмутительные <...> и необоснованные обвинения, выдвинутые против Израиля», – говорится в телеграмме.

Как пишет Axios, подобные заявления показывают план дипломатических действий Израиля перед началом слушания в Международном суде ООН. Тель-Авив оказывает дипломатическое давление для того, чтобы израильским военным не запретили вести военные действия в секторе Газа.

Ранее мы сообщали, что не меньше тринадцати мирных жителей погибли в секторе Газа после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после того, как боевики палестинской группировки ХАМАС выпустили по Израилю порядка пяти тысяч крылатых ракет, а также вторглись в государство через южную границу с сектором Газа и забрали в заложники до 250 граждан, в том числе иностранцев.

В ответ на это ЦАХАЛ с конца октября проводит наземную операцию по ликвидации пунктов и складов ХАМАС. Израильские военные штурмуют различные объекты, в том числе больницы и другие медицинские учреждения.