СМИ: Китай будет блокировать мирные переговоры по Украине без участия России

Китай может блокировать мирные переговоры по Украине, если на них не пригласят российскую сторону, пишет Politico со ссылкой на чиновников.

По данным издания, такой посыл Европа получила во время недавнего европейского турне спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.

На присутствии России настаивает и хозяин предстоящего саммита — Швейцария. В Берне понимают, что без российской стороны обсуждение мира ни к чему не приведет, и не хотят устраивать бессмысленное мероприятие. Эту позицию неоднократно озвучивал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Против участия России протестует Владимир Зеленский. Он заявил, что «цивилизованные» страны вначале должны сформулировать условия мира, а затем предъявить их Москве в ультимативной форме.