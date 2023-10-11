СМИ: Конгресс США выступил против объединения помощи Украине и Израилю

Представители республиканской партии США, входящие в состав Палаты представителей Конгресса страны, не поддержали идею объединить военную помощь Украине и Израилю, сообщает телеканал NBC .

Ранее президент США Джо Байден, комментируя обострение палестино-израильского конфликта, заявил, что начнет обсуждение с Конгрессом возможности выделения финансовой помощи Израилю.

По информации телеканала, который ссылается на чиновника в Белом доме, Вашингтон рассматривал возможность объединить в один законопроект предоставление помощи Тель-Авиву и Киеву для того, чтобы Конгресс США согласия сразу на две инициативы.

«Многие» законодатели-республиканцы заявили, что они, «если не прямо выступают против», то скептически относятся к подобной инициативе», – следует из сообщения NBC.

Как отметил член Палаты представителей Майкл Берджесс, представляющий партию республиканцев и штат Техас, заявил, что Конгресс США должен в первую очередь помочь Израилю. Обсуждение выделения помощи Киеву нужно продолжать, подчеркнул он.

Категорически против идеи связать помощь Израилю и Украине выступил республиканец от штата Флорида Брайан Маст. По его словам, поддержки на данный момент заслуживает Израиль, но не Украина.

7 октября боевики запрещенной в США радикальной исламистской группировки ХАМАС, которой принадлежит власть в секторе Газа, нанесли ракетные удары по Израилю, выпустив по его территории не менее 2500 тысяч ракет. В результате атаки в городах были повреждены здания, работала воздушная тревога, люди начали прятаться в укрытия.

Помимо ракетной атаки, боевики вторглись на территорию Израиля, перейдя границу и убив на ней израильских военных. ХАМАС попал в район проведения фестиваля электронной музыки, на котором отдыхали не только граждане Израиля, но и туристы, и атаковал людей. В результате – не менее 260 человек погибли, минимум 130 мирных жителей взяли в плен.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения – в материале «Подмосковье сегодня».