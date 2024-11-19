СМИ: лидеры стран G20 не стали обсуждать и упоминать Трампа

На саммите стран G20, который проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, лидеры не обсудили и не упомянули Дональда Трампа, новоизбранного президента США, что стало неожиданностью, сообщило издание Politico. Ранее источник указывал, что его победа станет одной из основных тем для обсуждения на встрече.

Несмотря на то что переизбрание Трампа затрагивает многие важные вопросы, никому из участников G20 не хочется поднимать эту тему. Трампа ни разу не упомянули бразильские министры, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва или президент Франции Эммануэль Макрон.

Дипломат одной из стран, представляющих интересы на саммите, отметил, что «ощущается отсутствие США в переговорах», и добавил, что «люди парализованы страхом» из-за возвращения Трампа.

Премьер-министр Великобритании старался избегать критики в адрес своего союзника, когда обсуждали критику поддержки Украины со стороны команды Трампа.

Имя нового президента не называют, поскольку он дает понять о своем намерении действовать жестко на мировой арене, отстаивая интересы своей страны.

Ранее сообщалось, что Запад отказался от жестких формулировок по Украине на G20.