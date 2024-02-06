СМИ нашли «след СБУ» в организации убийств экс-депутата Рады Кивы и военкора Татарского

Украинское информагентство «Укринформ» опубликовало материал, где указало на возможного виновника в организации покушений и убийств на украинских и российских политиков. Многое говорит о причастности Службы безопасности Украины (СБУ), подчиненную Владимиру Зеленскому.

В смертях высокопоставленных чиновников, политиков, военкоров, а также в организации покушений нашли «след СБУ». По версии украинских журналистов, именно спецслужба могла приложить руку к самым громким инцидентам. Среди них — убийство Владлена Татарского, а также расправа над опальным депутатом Ильей Кивой.

При этом авторы материала украинского агентства ссылаются на собственные источники в СБУ, где заявили, что всех видных персон и гражданских убирали исходя из собственной «спецоперации по ликвидации врагов Украины».

«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации предателя Ильи Кивы, российского террориста и пропагандиста Владлена Татарского, генпрокурора так называемой ЛНР Сергея Горенко, депутата-террориста «ЛНР» Олега Попова и других предателей и врагов Украины», — отмечается в публикации.

Напомним, что Илья Кива погиб от огнестрельного ранения: его тело нашли на территории отеля в деревне Супонево (Подмосковье). Изначально политик был сторонником киевского режима, но вскоре примкнул к оппозиции. В апреле 2022 года он стал просить убежища в России, так как на родине его преследовали.

Военкора Владлена Татарского не стало после взрыва в петербургском кафе, где он читал лекцию. Статуэтку со взрывчаткой подложила девушка, которая представилась художницей. Недавно ее приговорили к 27 годам колонии.