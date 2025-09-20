Стубб заявил о готовности Европы к эскалации на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью британской газете Guardian заявил, что Европа не намерена учитывать интересы России при выработке будущих гарантий безопасности для Украины. По его словам, предлагаемые меры вступят в силу только после подписания соглашения между Москвой и Киевом, однако российская сторона не сможет повлиять на их содержание.

«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — отметил финский лидер.

Стубб также подчеркнул, что сами гарантии безопасности предполагают готовность европейских стран к возможной военной эскалации на украинской территории.

Ранее в Париже прошла встреча участников так называемой «коалиции желающих» под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер сообщил, что 26 государств выразили согласие разместить на Украине силы сдерживания, но только после прекращения активных боевых действий.

В свою очередь в российском МИД заявили, что любые планы по вводу войск НАТО на территорию Украины являются абсолютно неприемлемыми для Москвы и приведут к резкой эскалации. Ведомство подчеркнуло, что заявления, звучащие из Лондона и других европейских столиц о возможности размещения контингента, рассматриваются как подстрекательство к продолжению вооруженного противостояния.

До этого сообщалось, что в Берлине заявили о желании Европы препятствовать переговорам по Украине.